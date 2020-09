Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti, la prima foto dal set

Sarà Pietro Castellitto a interpretare Francesco Totti nella serie a lui dedicata “Speravo de morì prima”, prodotta da Sky. In esclusiva la prima immagine dal set che lo vede nei panni del calciatore

Sarà composta da sei episodi la serie su Francesco Totti “Speravo de morì prima“, che porterà sullo schermo gli ultimi due anni della carriera del calciatore. Saranno raccontati gli avvenimenti che lo hanno accompagnato fino al ritiro e verrà dato spazio anche alla sua famiglia. Presente il personaggio della moglie, la conduttrice Ilary Blasi, che sarà interpretata da Greta Scarano e la madre Fiorella interpretata da Monica Guerritore. Non mancheranno neanche l’allenatore Luciano Spalletti e i suoi compagni di squadra. I panni del capitano della Roma saranno indossati da Pietro Castellitto. Proprio una foto di quest’ultimo è stata diffusa da Sky durante la presentazione del progetto.

Pietro Castellitto sul set nei panni di Francesco Totti

Per la prima volta il pubblico ha avuto modo di vedere Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti in una foto inedita che vede l’attore sul campo da calcio indossare la maglia numero 10. La serie, diretta da Luca Ribuoli, è tratta dal libro firmato proprio dal calciatore, “Un Capitano“. Non solo saranno raccontati gli ultimi anni che hanno preceduto il suo ritiro, ma verranno ricordati anche i momenti salienti della sua carriera quasi trentennale. Ma Francesco Totti è sempre stato molto più di un calciatore, amato dagli italiani anche per la sua semplicità e simpatia. Anche questo lato umano sarà approfondito e rappresentato all’interno della serie.

Le riprese di “Speravo de morì prima” non sono ancora concluse. Sono infatti attualmente in corso a Roma, dove si stanno rispettando tutte le norme richieste dal periodo. La messa in onda della serie è prevista per il 2021 su Sky e Now TV. Il protagonista, Pietro Castellitto, è anche reduce della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia durante la quale ha ricevuto il premio come migliore sceneggiatura per “I predatori“.

