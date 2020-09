Francesca Brambilla: la nuova auto è da urlo, proprio come lei – FOTO

Francesca Brambilla pubblica la foto della sua nuova auto. La passione per i motori la rende ancora più sexy: Mclaren o Ferrari?

Francesca Brambilla in versione automobilista. Nell’ultima foto fa benzina alla sua macchina nuova di zecca: una Mclaren da 200mila euro, mica male!

La bella showgirl, infatti, è appassionata di motori e ama immortalarsi a bordo di bolidi super lussosi. D’altronde la sua carriera parla chiaro: per diverso tempo è stata una delle più apprezzate ombrelline dalla Moto GP.

Visualizza questo post su Instagram Hai chiamato Uber?🔥 @passionemotori.re Un post condiviso da Frαncescα Brαmbillα (@francescabrambilla) in data: 13 Set 2020 alle ore 10:59 PDT

Un amore che non la rende di certo meno femminile. Anzi, per molti la fissa per le quattro ruote la fa apparire ancora più sexy: sul suo profilo Instagram si trovano diverse foto mentre scorazza in giro per la città a bordo dei suoi gioiellini, ovviamente in tenuta super sensuale.

Francesca Brambilla: una coniglietta super sexy