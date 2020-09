Francesca, l’ultima sorpresa per il suo fidanzato malato di cancro

Un’ultima sorpresa per il giovane fidanzato morto a 37 anni di cancro. Oggi vi raccontiamo una storia da film, quello di Francesca e Matteo

Una storia di amore, di generosità, di malinconia che ha commosso il web. Stiamo parlando di Francesca e Matteo, una giovane coppia separata troppo presto da una brutta malattia che ha tolto la vita al fidanzato, un uomo di appena 37 anni. Il cancro ha avuto la meglio ed ha ucciso il giovane giornalista e fotografo, Matteo Losa. La fidanzata Francesca ha voluto onorare la grandezza e il talento del ragazzo attraverso un gesto che ha emozionato il web. Un ultimo regalo, un sogno diventato realtà.

Uno dei più grandi desideri del giovane Matteo era quello di pubblicare il suo romanzo. La storia di un uomo, di un ragazzo, che ha trovato davanti a sé un nemico gigante, spaventoso e ha scoperto la forza di combatterlo a colpi di racconti e di fiabe. “Un altro giorno insieme” si intitola il libro. Adesso sarà la sua fidanzata a presentare il suo nuovo lavoro, quasi come se fosse il suo ultimo regalo a Matteo. Francesca Favotto presenterà il libro di Matteo Losa mercoledì 30 settembre dalle ore 18:00 alle 19:30 al Mondadori Megastore Milano Piazza Duomo. I protagonisti della storia sono proprio loro, Francesca e Matteo, nel libro chiamati J e Barbie.

Già nel 2017 il ragazzo aveva pubblicato con Mondadori “Piccola fiabe per grandi guerrieri: storie per aiutare i bambini ad affrontare il cancro”. Matteo era infatti l’unico testimonial vivente di Airc, la fondazione per la ricerca sul cancro. Il nuovo libro sarà un successo, un ultimo regalo per un grande uomo.

