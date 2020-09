Tale e Quale Show, Loretta Goggi in lacrime dopo il gesto di Carlo Conti

Questa settimana a Tale e Quale Show una delle sue protagoniste indiscusse, Loretta Goggi, è finita in lacrime dopo il gesto del conduttore

Loretta Goggi da diversi anni fa parte della giuria di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Cantante, attrice e conduttrice, si occupa di giudicare le esibizioni dei concorrenti che ogni settimana si sfidano a colpi di imitazioni. Nel corso della puntata di ieri, venerdì 25 settembre, proprio lei è stata protagonista di una tenera sorpresa che l’ha commossa. La Goggi non è riuscita proprio a trattenere le lacrime di fronte a un video preparato appositamente per lei.

Tale e Quale Show festeggia Loretta Goggi

Il 29 settembre Loretta Goggi spegnerà 70 candeline e celebrerà ben 60 anni di carriera. A distanza di pochi giorni dal suo compleanno il programma ha deciso di festeggiarla in anticipo. Per questo motivo è stata chiamata al centro del palco dove Carlo Conti le ha portato una torta con tanto di scritta “Chapeau” in cima. Ma le sorprese non sono finite qui. La redazione ha infatti pensato bene di preparare un video per celebrare la sua carriera televisiva e personale davanti al quale non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nel video sono state infatti inserite anche delle immagini insieme all’ex marito Gianni Brezza, suo grande amore, scomparso nel 2011 a causa di un male incurabile. Davanti a quei ricordi Loretta non è riuscita a contenere l’emozione. Al termine della puntata Carlo Conti ha festeggiato anche il compleanno di Giorgio Panariello, altro giudice del programma. Ma i 60 anni di carriera della Goggi meritavano un trattamento speciale.

La puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Barbara Cola che ha ottenuto il punteggio più alto con la sua interpretazione di Tina Turner. Con Greatest Love of All di Whitney Houston, Giulia Sol si è posizionata al secondo posto mentre a occupare il gradino più basso del podio Carolina Rey con la sua versione de La Notte, di Arisa.

