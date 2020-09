Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto la figlia? Due gocce d’acqua – FOTO

Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto la figlia? Due gocce d’acqua. Si chiama Lucrezia e i due si somigliano tantissimo: qualche volta sono stati paparazzati in giro per la città

Pier Silvio Berlusconi è legato con Silvia Toffanin da oltre vent’anni: i due sono davvero molto legati. Non si sono ancora sposati perché non credono nel matrimonio, lei ha rivelato che non vuole che un uomo si senta costretto a restare accanto a lei solo perché legati dal vincolo del matrimonio. Ma prima di mettersi con lei è stato sposato con una modella bellissima, che è anche la madre della sua primogenita: Lucrezia. Voi l’avete mai vista?

Pier Silvio Berlusconi ha una meravigliosa figlia e non tutti lo sanno: si chiama Lucrezia

Dall’amore con Silvia Toffanin sono nati due splendidi bambini: Mattia Lorenzo e Sofia Valentina. Hanno una splendida famiglia insieme e non sono ancora arrivati al fatidico sì. Prima di mettersi insieme, lui è stato sposato con una modella e da cui ha avuto la sua prima figlia, Lucrezia, che oggi ha 30 anni. Nonostante non sia mai apparsa in pubblico e non ami mostrarsi sui social, in molti hanno avuto modo di conoscerla cercando informazioni su di lei. Di carattere molto schiva, ha vissuto volontariamente lontana dai riflettori, non solo perché lo volesse lei e suo padre, ma anche la sua mamma.

