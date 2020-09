Kasia Smutniak stupenda sulla copertina di un giornale polacco-FOTO

Kasia Smutniak posa per un giornale del suo paese d’origine, la Polonia è stupenda in un abito nero

L’attrice Kasia Smutniak posa per un giornale polacco, appare bellissima e felice. Recentemente la Smutniak è apparsa al Festival del cinema di Venezia, in uno smoking elegantissimo e raffinato di Armani e ovviamente con l’immancabile mascherina ricamata fatta dalla costumista Gabriella Pescucci. Al fianco di Kasia sul red carpet, c’era il marito il produttore cinematografico Domenico Procacci. I due stanno insieme dal 2011, e si sono sposati nel 2019 hanno un figlio di 6 anni, Leone. Lei ha anche una figlia avuta dal Pietro Taricone, l’ex compagno morto tragicamente in un’incidente di paracadutismo.

Vita Privata e carriera di Kasia Smutniak

L’attrice è nata in Polonia ma dopo aver partecipato ad un concorso di bellezza polacco ha cominciato a fare la modella, girando il mondo. Quando è arrivata in Italia non l’ha più lasciata. Diventa famosa in Italia nel 2002 con lo spot della TIM. Debutta nel cinema con il film Al momento giusto di Giorgio Panariello nel 2000. Successivamente recita in Radio West dove incontra Pietro Taricone e inizia il loro amore, coronato dalla nascita della figlia Sophie.

La Smutiniak comincia ad aver un gran successo al cinema e in televisione, partecipa a un film che vince il Globo D’oro, Nelle tue mani di Peter Del Monte. Vince anche il nastro d’argento con Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek. Recentemente l’abbiamo vista al fianco di due attori internazionali e celebri. Ha recitato infatti in Dolittle al fianco del meraviglioso Robert Downey Junior e in Diavoli, la serie TV su Sky Atlantic al fianco del famoso Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak) in data: 28 Giu 2020 alle ore 1:04 PDT

Il 28 giugno Katia ha condiviso uno scatto su Instagram per ricordare l’ex compagno Pietro Taricone. Nella foto è insieme alla figlia avuta da lui e sono in Nepal dove collaborano con una ONLUS da quando c’era Pietro. Nello scatto sono di spalle alla telecamera, guardano vero le montagne e il cielo laddove c’è il loro Pietro.

