Marika Fruscio la bella napoletana con il suo seno è esplosiva – FOTO

Marika Fruscio ha condiviso uno scatto da cardiopalma: la napoletana è sul letto e mette in mostra il suo seno esplosivo.

Marika Fruscio è una showgirl molto apprezzata e amata dal pubblico televisivo: la 41enne ha un grosso seguito sui social network, con ben 655mila follower su Instagram. La nativa di Agrate Brianza è legatissima alle sue origini meridionali ed è attaccatissima alla sua squadra del cuore, il Napoli. In diverse occasioni, Marika ha promesso di spogliarsi quando il club partenopeo raggiungeva degli obiettivi o dei traguardi importanti. La Fruscio raggiunse la popolarità partecipando a ‘Uomini e donne’: la sua bellezza e le sue curve pazzesche non passarono inosservate ai telespettatori. La classe 1979 è una presenza fissa dei programmi calcistici di canale 7 gold. Marika, poco fa, ha postato in rete uno scatto da capogiro.

L’incredibile scatto sul letto di Marika Fruscio: che bomba sexy