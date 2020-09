Antonella Mosetti e il gesto provocante con la lingua in un VIDEO

La Mosetti torna in televisione dopo il periodo di quarantena trascorso a casa, dovuto al contagio di covid che ha subito in Sardegna

La showgirl Antonella Mosetti torna in televisione dopo essere stata contagiata dal coronavirus. La showgirl condivide uno video su Instagram mentre cammina negli studi di Mediaset e si lecca le labbra. Ospite da Barbara D’Urso su canale 5, a Live non è la D’Urso la Mosetti è stata al centro di una polemica con il parrucchiere Federico Fashion Style. Il parrucchiere Federico sarebbe il hair stylist delle star.

Tuttavia la Mosetti ha accusato il parrucchiere di averle rovinato i capelli, che sono caduti dopo l’applicazione delle extension. Ma non è soltanto il servizio che la Mosetti critica, ma anche i prezzi folli applicati da Federico si parla di scontrini da 5 mila euro. Non è l’unica Antonella che ha riportato questi fatti, sono infatti altre sei donne ad aver criticato lo stesso servizio.

Federico Fashion Stylist contro Antonella Mosetti, lei non pagava i servizi e lui le rovinava i capelli

Ieri sera a Live non è la D’Urso c’è stato uno scontro agguerrito tra Antonella Mosetti, supportata da altre donne che hanno vissuto la sua esperienza, e Federico Fashion Stylist. La Mosetti accusa lui di averle rovinato i capelli e di aver fatto prezzi folli, mentre lui accusa lei di non aver pagato il conto. Inoltre la Mosetti sostiene di aver aiutato lei Federico a entrare nel mondo dei vip, favorendo la sua carriera eppure lui non l’ha mai ringraziata.

Federico aggiunge poi che la Mosetti e sua figlia erano trattate in modo privilegiato nel salone. Finché i due non hanno discusso dopo che ad Antonella è arrivato un conto da 600 euro. Questo conto pare che poi non sia mai stato pagato, a causa di una carta non funzionante della showgirl. Pare che dopo l’episodio lei sia poi scomparsa bloccando Federico su ogni piattaforma. Lo scontro è continuato e i toni si sono alzati, sono volate frecciatine sgradevoli da entrambi i lati. Anche Elena Morali interviene e contesta i prezzi troppo alti per l’applicazione delle extension.

Caterina Collovati aggiunge che lo stylist si trova già numerose denunce a suo carico per questo motivo. In realtà poi la D’Urso chiarisce che Federico, in seguito ad un controllo effettuato dalla polizia di Roma in uno dei suoi negozi, ha ricevuto una multa di più di 1000 euro. Il motivo della contestazione è la mancata trasparenza nel listino prezzi del salone.

