Federica Pacela, il VIDEO sotto la doccia è un’esplosione di sensualità

Federica Pacela regala momenti davvero bollenti ai suoi followers su Instagram: un video sotto la doccia più provocante che mai

E’ un fascino davvero prorompente ed esplosivo quello di Federica Pacela. La modella 34enne (ha spento le candeline circa un mese fa) è una delle influencer italiane in maggiore ascesa nell’ultimo periodo. Si tratta ormai di un volto noto negli shooting professionali per svariati marchi di prestigio, promuovendo abbigliamento intimo, sportivo, accessori di moda e molto altro. Su Instagram è sempre più seguita ed interagisce di continuo con i suoi followers. La sua marcia in più è una fisicità provocante ed irresistibile. Gli scatti di Federica fanno davvero girare la testa, il suo tocco malizioso in ogni foto o video è inconfondibile. Gli appassionati di reality show forse la ricorderanno per la sua partecipazione, un paio di anni fa, all’edizione italiana di ‘Ex on the Beach’ su MTV.

Federica Pacela sotto la doccia, con lei la settimana inizia bene