Francesco Totti, l’incontro con la ragazza uscita dal coma grazie a lui

Francesco Totti ha incontrato la ragazza uscita dal coma ascoltando un suo videomessaggio. Grande emozione al Policlinico Gemelli di Roma.

Certe vicende hanno dell’incredibile, eppure accadono tutti i giorni, attorno a noi, a volte passando in sordina, altre facendo un gran clamore. È il caso di quanto avvenuto qualche giorno fa al Policlinico Gemelli di Roma, dove Ilenia Matilli, calciatrice 19enne ricoverata lo scorso dicembre, è uscita dal coma dopo aver ascoltato un videomessaggio di Francesco Totti. La ragazza, si trovava in uno stato vegetativo a seguito di un gravissimo incidente nel quale aveva perso la vita un’amica ed i medici cominciavano a temere per la sua situazione. È stata proprio l’equipe medica a sottoporla ad un trattamento innovativo, basato su paradigmi sensoriali, che ha coinvolto l’ex-capitano della Roma ed altre persone a lei vicine.

Francesco Totti, la visita al Policlinico Gemelli

“Voglio vederti presto fuori dall’ospedale e riprenderti la tua vita” così Francesco Totti ha salutato Ilenia Matilli questa mattina, dopo aver trascorso alcune ore a parlare con lei in Ospedale. Il capitano della Roma è passato a trovarla attorno alle 9, portandole una maglia autografata e promettendole una cena insieme una volta ristabilitasi. Durante la visita la ragazza ha potuto comunicare con il calciatore grazie ad una lavagnetta fornitale dal personale del Policlinico. “Il percorso è ancora lungo ma siamo fiduciosi” ha detto di lei Luca Padua direttore dell’equipe di Neuroriabilitazione del Gemelli.

Durante il suo percorso di riabilitazione, Ilenia Matilli è stata sottoposta ad una serie di stimoli sensoriali, che -uniti alle cure farmacologiche– avevano come obiettivo quello di “risvegliare” la sua mente avvolta nel torpore del coma. “Le emozioni – ha spiegato Luca Padua – sono le migliori connessioni. Ilenia stata letteralmente bombardata di sensazioni visive, uditive, olfattive, che di volta in volta trasformavano la stanza, investendo le pareti”.

