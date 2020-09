Luca Argentero e Cristina Marino, in arrivo le nozze per i neogenitori

Luca Argentero è pronto a fare la proposta di matrimonio alla sua Cristina? Ecco cosa ha detto al riguardo il bello attore torinese

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori lo scorso 20 maggio. Insieme hanno dato alla luce una bambina meravigliosa di nome Nina ed ora ci sono tutti i presupposti per incoronare il loro sogno d’amore. I due neogenitori sono pronti per il sì, ma c’è ancora qualcosa che li ferma. L’attore torinese ha confessato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ in un’intervista esclusiva cos’è che lo blocca.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Federica Pellegrini senza freni , “chiappa” in primo piano FOTO

Luca Argentero, la proposta si fa attendere