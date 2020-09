Melita Toniolo: sexy e provocante nel suo ultimo scatto social – FOTO

La bellezza mediterranea di Melita Toniolo fa sognare i fan: nel suo ultimo scatto social, si mostra sexy e provocante appoggiata ad una botte di vino

Melita Toniolo, modella ed influencer seguitissima nel mondo dei social, non perde occasione per mostrare ai suoi followers il proprio fascino. Nel suo ultimo post Instagram, la si può vedere all’interno di un’enoteca, appoggiata ad una botte di vino. Nonostante l’argomento della foto verta sulla bevanda, non si può far a meno di notare la sensualità che da sempre la contraddistingue: sexy e provocante, è un vero e proprio simbolo della bellezza mediterranea.

LEGGI ANCHE—> Melita Toniolo vestitino pazzesco mette i brividi. Che spettacolo-FOTO

Melita Toniolo: la showgirl lanciata dal Gf

Entrata nel mondo della TV come inviata del programma Le Iene, la modella raggiunge la notorietà partecipando alla settima edizione del Grande Fratello, dove conobbe l’ex fidanzato, l’attore Alessandro Tersigni. Negli anni a seguire, Melita è protagonista di svariati programmi e trasmissioni: Lucignolo, in cui ricopre il ruolo d’inviata, Candid Camera Show, come co-conduttrice, e All Together Now 2, in veste di giurata. Di recente, la showgirl è anche diventata mamma del piccolo Daniel (3 anni), avuto dal compagno Andrea Viganò.

Melita Toniolo, un bikini esplosivo!