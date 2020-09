Paola Turani, il perizoma è un filo di spago. Vengono le vertigini – FOTO

La supermodella e influencer Paola Turani accende la fantasia dei suoi followers su Instagram, scatti in intimo super sexy

E’ una delle modelle più apprezzate d’Italia, con un fascino e una sensualità con pochi eguali. Paola Turani è anche seguitissima sui social network, dove può contare un gruppo assai nutrito di followers, ormai oltre un milioni e mezzo. Non c’è assolutamente da stupirsi, vista la sua bellezza. Bergamasca, classe 1987, ha iniziato la sua attività di modella fin dall’età di 16 anni, che l’ha portata a essere testimonial di vari brand molto famosi. Ne citiamo soltanto alcuni: Calvin Klein, Versace, Dior, Calzedonia, L’Oreal, Sephora, Morellato. Insomma, parliamo di uno dei volti più ricercati in assoluto. I tanti spasimanti però hanno dovuto mettersi l’anima in pace da tempo. Dal 2011, è in coppia con l’imprenditore Riccardo Serpellini, che ha sposato lo scorso anno.

Paola Turani, in intimo è da urlo: sensualità davvero esplosiva