Un nuovo fidanzato per Elisa Isoardi, scoppia un bacio negli studi Rai

Elisa Isoardi sempre più vicina a Raimondo Todaro, scoppia un bacio negli studi Rai tra i due colleghi

Per la Isoardi è iniziato finalmente Ballando con le stelle e al suo fianco c’è il maestro Raimondo Todaro, solo che pare esserci fra loro un rapporto che va oltre il lavoro. La scorsa puntata la Isoardi si è però esibita senza Todaro, che è ricoverato in ospedale a causa di un operazione d’urgenza di appendicite. Pertanto non ha potuto partecipare al programma. Questo Ballando con le stelle è partito male e sembra non riprendersi, sarà l’aria del 2020.

Infatti prima che cominciassero le prove del programma alcuni concorrenti erano stati trovati con il covid, poi c’è stata la Isoardi che si è tirata un muscolo e ora questo. Insomma la sfortuna non da tregua al programma. Ciò che ha colpito di più è stata la reazione della Isoardi, alla notizia del ricovero del compagno di ballo. La conduttrice si è infatti lasciata andare ad un pianto inconsolabile e questo ha destato alcuni sospetti sul loro vero rapporto. Visto poi che sono mesi che il gossip ruota intorno a una loro potenziale storia d’amore.

Atteggiamenti sospetti in studio tra Isoardi e Todaro

Ormai sembra che i due si siano lasciati andare alla passione che li ha travolti, non si nascondono più. Sono stati infatti avvistati in atteggiamenti romantici e sospetti in studio e nelle vicinanze. I due sono apparsi insieme mano nella mano mentre passeggiavano. E addirittura sono stati immortalati mentre si scambiavano un bacio fuori dagli studi. I due in questi mesi hanno mantenuto il silenzio e non hanno alimentato il gossip.

Tuttavia che tra loro ci sia altro che una semplice collaborazione o amicizia è chiaro ormai. Se però poi questo sfocerà in un amore travolgente o meno è un’altra storia. Forse anche loro devono ancora capire in che direzione andare. per il momento speriamo solo che Todaro torni presto in forma a ballare con la sua Elisa.

