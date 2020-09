Alba Parietti contro Matteo Salvini. L’attacco, la gaffe e gli insulti su Instagram

Alba Parietti, ospite a Live – Non è la D’Urso, si scontra con forza contro il leader della Lega, Matteo Salvini. L’attacco e poi la gaffe

La showgirl ed attrice Alba Parietti, in auge sui nostri schermi televisivi fin dagli anni ’80, ha sempre dimostrato di avere un grande temperamento, idee chiare e non ha mai nascosto le sue opinioni politiche orientate decisamente a sinistra.

Non poteva quindi che esserci uno scontro con il leader del carroccio, Matteo Salvini. I due, ospiti del programma Live – Non è la D’urso, sono stati protagonisti di un botta e risposta dai toni accesi.

Ormai è quasi prassi che gli ospiti della D’Urso diano il via a siparietti del genere. Alba Parietti ha toccato il delicatissimo argomento dell’immigrazione e della conseguente ondata di discriminazione e razzismo che sta emergendo nel nostro paese.

La showgirl identifica come uno dei massimi responsabili proprio Matteo Salvini, che con i suoi post provocatori, spesso fuori luogo, aizza sentimenti di odio e diffidenza. Secondo la Parietti, a causa sua, gli italiani stanno diventando un popolo arrogante, maleducato, con modi di fare violenti e fascisti.

“Sono sicura che se guardassi il mio cellulare adesso, mi ritroverei tanti insulti solo perché sono qui a parlare con lei” – sbotta la Parietti. La replica di Salvini è stata: “Ah, quindi se c’è gente maleducata è colpa mia?”

Alba Parietti. La gaffe e la conferma delle sue previsioni

La showgirl è stata incontenibile, cade però su un principio base di economia che, per mestiere, non le compete. “E poi il Pil, chi lo paga?” – chiede la Parietti. Voleva sicuramente intendere che gli immigrati sono essenziali per l’economia del nostro paese. Tuttavia il Pil non lo paga nessuno, essendo un indicatore, una variabile di salute del sistema economico di uno stato, rappresenta la capacità di produrre e vendere beni.

A riprova di quanto pronosticato e a confermare quanto detto, la Parietti pubblica sul suo profilo Instagram alcuni insulti arrivati al suo indirizzo dopo lo scontro con Salvini. Scrive: “Questo è’ il modo in cui la gente che lo sostiene argomenta… Non ho insultato nessuno , anzi ho chiesto che i toni che incitano all’odio fossero tenuti più bassi. Ecco il risultato… Ma fa paura , mi fa molta paura davvero , vivere nel terrore di esprimere un libero pensiero su fatti noti per altro e con pacatezza per giunta . Questo mi spaventa della gente , la volontà di esprimere odio e violenza nel peggiore dei modi. Questo fa paura. Questi non sono pareri, sono squadristi da tastiera.”

