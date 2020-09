Si rifiuta di fare i lavori domestici: donna aggredita dal marito con un martello

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Brescello (Reggio Emilia) per aver colpito con un martello la moglie, che a suo avviso si rifiutava di fare i lavori domestici.

Dramma familiare a Brescello, comune in provincia di Reggio Emilia, dove una donna 50enne è stata aggredita dal marito. Secondo quanto ricostruito, l’uomo di 52 anni avrebbe impugnato un martello ed avrebbe colpito la consorte, la quale, a suo avviso, si era rifiutata di fare i lavori di casa. A lanciare l’allarme è stata la figlia della coppia alla quale la 50enne aveva chiesto aiuto telefonicamente. Sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i carabinieri ed i soccorsi del 118. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso, mentre il 52enne è stato arrestato dai militari dell’Arma e poi trasferito in carcere con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato per aver colpito ripetutamente la moglie, una casalinga 50enne, con un martello al termine di una discussione. È accaduto nella serata di domenica 27 settembre a Brescello, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito ad ora dagli inquirenti, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, la coppia avrebbe ingaggiato una discussione perché la donna non se la sentiva di svolgere i lavori domestici, come invece chiedeva il 52enne. A quel punto l’uomo avrebbe impugnato il martello e colpito la consorte ferendola alla testa.

La donna è riuscita a chiedere aiuto alla figlia, la quale ha successivamente chiamato le forze dell’ordine. Presso l’abitazione della coppia sono arrivati i carabinieri insieme al personale medico del 118 che hanno ritrovato la donna all’esterno dell’abitazione con alcune lesioni al volto e alla gamba destra. I sanitari hanno, dunque, prestato le prime cure alla 50enne e l’hanno trasportata in ospedale, dove i medici, come riferisce Il Resto del Carlino, hanno riscontrato ferite guaribili in venti giorni.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che hanno sequestrato il martello, e successivamente dichiarato in arresto con l’accusa di lesioni personali aggravate. Agli inquirenti il 52enne, ora in carcere, avrebbe detto di aver colpito la moglie con uno schiaffo.

Quello accaduto nella serata di domenica non sarebbe un caso isolato. La donna, come riporta Il Resto del Carlino, avrebbe già subito violenze dal marito in passato.

