Fiorella Mannoia annuncia il nuovo album “Padroni di niente” e le date del tour

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo arriva l’annuncio ufficiale: a novembre arriverà il nuovo album di Fiorella Mannoia mentre il tour è stato fissato per maggio 2021

Fiorella Mannoia annuncia l’uscita di un nuovo album, il diciottesimo della sua carriera, che il pubblico potrà ascoltare da novembre. Si intitola Padroni di niente e andrà a seguire il progetto discografico uscito nel 2016, Combattente. Una delle voci italiane più amate, che torna con un disco di inediti del quale ha voluto pubblicare anche la copertina. Per quest’ultima ha voluto ispirarsi a Caspar David Friederich e al suo lavoro “Il viandante sul mare di nebbia” rifacendola in chiave moderna. Dinnanzi a sé infatti una città nascosta dallo smog e dal fumo delle industrie.

Non è stata ancora comunicata la tracklist del disco ma conterrà sicuramente il singolo Chissà da dove arrivare una canzone, scritto per lei dal giovane Ultimo. Nonostante la perplessità di alcuni sull’incontro di queste due generazioni si è trattato di un esperimento perfettamente riuscito. L’impatto emotivo delle parole di Ultimo e l’intensità della voce di Fiorella Mannoia, che ha fatto sua la canzone, hanno dato vita a un meraviglioso brano.

Le date del tour di Fiorella Mannoia

Non è dato sapere se ci saranno altre collaborazioni nel disco, in quanto per il momento Fiorella Mannoia si è limitata a postare solo le prime informazioni. “Nuovo disco a novembre e nuovo tour a maggio” ha scritto, “si riparte“. Se infatti il pubblico non dovrà attendere ancora molto per poter ascoltare il suo nuovo progetto discografico, l’appuntamento con i suoi concerti è posticipato al 2021. La cantante ha fissato per maggio la partenza del tour che la vedrà salire sui palchi dei principali teatri italiani.

I biglietti sono attualmente in vendita su Ticketone e le date annunciate sono le seguenti:

12 maggio Bologna – Europauditorium

13 maggio Torino – Teatro Colosseo

15 maggio Mantova – Grana Padano Theatre

18 maggio Ancona – Teatro delle Muse

20 maggio Bari – Teatro Team

22 maggio Napoli – Teatro Augusteo

23 maggio Roma – Auditorium Parco della Musica

26 maggio Bergamo – Teatro Creberg

28 maggio Bassano del Grappa (Vi) – Pala Bassano 2

29 maggio Brescia – Teatro Dis_Play

31 maggio Milano – Teatro degli Arcimboldi

Fiorella Mannoia è quindi pronta a ripartire, come lei stessa ha annunciato. Prima con il nuovo album, Padroni di niente, poi con il tour organizzato per il prossimo anno. Per la felicità del pubblico che continua a sostenerla e a ritenerla una delle migliori artisti italiane.

