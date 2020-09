Guendalina Tavassi fa sognare in pigiama sul divano, fan in delirio-FOTO

La Tavassi pubblica una foto dove indossa un pantalone largo leopardato e un top verde che lascia intravedere l’addominale

Visualizza questo post su Instagram DIVANING 😜 da notare il riflesso di Umberto piegato a farmi la foto😁 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 28 Set 2020 alle ore 2:55 PDT

Guendalina Tavassi è a Roma nella sua casa, e pubblica una foto sul divano in tuta. Appare stupenda come sempre e super in forma. Nella didascalia scrive “Divaning” ed ironizza sul fatto che nel riflesso della finestra alle sue spalle, si vede il suo fidanzato che sta scattando la foto. Umberto è il nome del suo compagno con la quale si è sposata nel 2013, insieme al suo compagno ha avuto due figli Chloe e Salvatore.

L’ex gieffiana ha anche un’altra figlia, Gaia avuta da una precedente relazione con Remo Nicolini. La ragazza ha 17 anni e diverse volte ha accusato la madre di non comportarsi come una buona mamma nei suoi confronti. Certo quando c’è una separazione di mezzo, e si ricostruisce una famiglia con un’altra persona non è facile far coincidere tutto e creare una normalità quotidiana.

Carriera di Guendalina Tavassi oggi

La Tavassi oggi lavora molto come influencer sopratutto interagisce tanto con Instagram, dove condivide prodotti che consiglia e dispensa opinioni su diversi argomenti. Inoltre Guendalina lavora come opinionista e showgirl, si vede spesso a Pomeriggio 5 e Mattino Cinque. Pare che gestisca anche un locale a Roma, dove vive con la sua famiglia. In passato ha partecipato anche all’Isola dei famosi, la nona edizione con Antonella Elia e Ayda Yespica.

Guendalina è entrata nella casa del Grande Fratello 16 ed ha avuto uno scontro con Cristian Imparato, bambino prodigio che cantava nel programma Io canto. L’argomento era la chirurgia estetica, della quale la Tavassi confessa di aver fatto uso mentre Imparato ha sempre negato davanti all’evidenza. Alla fine però ha rivelato che qualche puntura l’aveva fatta.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 28 Lug 2020 alle ore 12:18 PDT

La Tavassi ha sempre detto la verità sula chirurgia, ma anche perché quando qualcosa del corpo viene modificato si nota subito è inevitabile e anche inutile tentare di nasconderlo. Lei si è rifatto naso e seno e forse in futuro non esclude altri ritocchi.

