Sarà pubblicato su Vanity Fair il nuovo progetto in cui Vanessa Incontrada figura completamente senza veli. Dietro, un importante messaggio di accettazione.

“Nessuno mi può giudicare (Nemmeno tu)”: così si legge sulla nuova copertina di Vanity Fair, svelata oggi in anteprima dal profilo Instagram della rivista. L’edizione di ottobre vede in prima pagina un nudo artistico di Vanessa Incontrada, ritratta senza veli da Max Vadukul. Il progetto ha l’obiettivo di “sensibilizzare su un nuovo tipo di bellezza”, rendendo la conduttrice un’icona per tutte quelle donne e quegli uomini che non si sentono rappresentati dagli stringenti canoni di bellezza contemporanei. “Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni” si legge nelle poche righe introduttive all’articolo. Clicca su “successivo” per approfondire l’argomento!

Vanessa Incontrada, la copertina senza veli per Vanity Fair