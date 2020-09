Briatore contro la Gregoraci e Pretelli “che rinunci al mantenimento”

Flavio Briatore non ha mai nascosto che la partecipazione dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci, al GF Vip non era gradita e ora sbotta

Flavio Briatore ha sempre dichiarato di non amare l’idea che Elisabetta partecipasse al reality del Grande Fratello Vip. I motivi sono vari, un pò per decoro, un pò per l’età visto che non è più una ragazzina e poi sopratutto perché a casa c’è il figlio Nathan Falco che la aspetta. Briatore ha confidato che erano anni che la Gregoraci voleva partecipare allo show, ma essendo ancora sposati ascoltava il marito sulla questione. Quando le diceva che era meglio che stesse a casa con il figlio che era ancora piccolo.

Flavio Briatore attacca la Gregoraci sulla sua volontà di autonomia

Recentemente Briatore in un intervista ha commentato alcune frasi dette dentro la casa dalla sua ex moglie. In pratica Elisabetta vuole rivendicare la sua indipendenza e autonomia, almeno questo è sembrato a Briatore. E dunque lui replica dicendo “va bene se vuole affrancarsi con altre persone, ma allora che diventi davvero autonoma e rinunci al mantenimento che le passo al mese”.

Inoltre l’imprenditore sostiene che con quanto le passa al mese ha da che stare più che tranquilla e dunque non è obbligata a partecipare a questi programmi per sbarcare il lunario. Siamo sicuri che Briatore sia interessato a discutere realmente sul mantenimento, oppure è un modo per dimostrare il fastidio che può aver riscontrato dalla vicinanza di Elisabetta a Pier Paolo Petrelli?

In fondo Elisabetta non ha fatto nulla di male, sono parole un pò dure per essere solo una questione di interessi. Briatore conclude dicendo che a lui dispiace solo per il figlio, che possa leggere determinate notizie o parole dette dalla madre nella casa del GF Vip. Staremo a vedere qual’è la verità e come si evolverà la storia tra Elisabetta e Petrelli.

