Claudia Romani ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto straordinario: la ragazza ha messo il suo lato B spaziale in primissimo piano.

Claudia Romani è una modella molto amata dal popolo italiano e non solo. La ragazza è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta 1,3 milioni di follower. La splendida donna di origini abruzzesi vive da tempo in America, precisamente a Miami. La classe 1982 sa come deliziare la sua platea e ama condividere scatti in cui posta il suo splendido lato B in primissimo piano. Poco fa, infatti, la modella ha incantato tutti con uno scatto in perizoma da cardiopalma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisa D’Ospina, curve da perdere il fiato: fan in visibilio – FOTO

Claudia Romani, lato B spaziale con perizoma: incanto