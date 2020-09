Fedez: a petto nudo su Instagram per Intimissimi – FOTO

Il cantante Fedez è il protagonista degli scatti fotografici per la Collezione Uomo di Intimissimi: su Instagram si mostra a petto nudo

A petto nudo e con le mutande ben in vista: così si mostra Fedez nella sua ultima foto di Instagram. In realtà, il tutto è collegato alla collaborazione che il cantante ha firmato con Intimissimi. Sul web girano già diversi scatti per il lancio di un nuovo boxer, “dalla grafica bold e impattante“. La scelta del cantante parrebbe essere una scelta in linea con il capo proposto: Fedez infatti rappresenta una “personalità forte e intraprendente“.

Fedez, la biografia del rapper che ha sposato Chiara Ferragni

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, nasce a Milano nel 1989. Dagli esordi attraverso competizioni di freestyle e attraverso il canale YouTube, nel 2006 incide il suo primo EP, dal titolo “Fedez“. Il successo tuttavia arriva con l’album “Penisola che non c’è“, il suo primo disco in studio, peraltro autoprodotto dallo stesso. Da quel momento, per il rapper milanese sarà un susseguirsi di successi, con brani quali “Cigno Nero“, in coppia con Francesca Michielin, e “Alfonso Signorini“. Diverse le collaborazioni: la più famosa quella con J-Ax, col quale fonda anche un’etichetta discografica indipendente, la Newtopia. Fedez ricopre anche il ruolo di giudice per ben 5 stagioni di X Factor, dall’ottava alla dodicesima.

Il rapper, sposato con l’imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni, ha un figlio di nome Leone. Attualmente, la coppia risiede a Milano.

Fedez: “bollente” in boxer per Intimissimi