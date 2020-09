Paola Turci zittisce tutti su Instagram: “Nessuno può farlo” – FOTO

Con un post sui social, Paola Turci mette a tacere le voci malevole nei suoi confronti. La cantante cita un’altra nota artista.

Ormai si sa, a Paola Turci piace scandalizzare. O meglio, la cantante non è mai stata una persona particolarmente eccentrica, ma è sempre stata una di quelle che non amano farsi mettere i piedi in testa. il suo carattere forte ed indipendente ha ricevuto negli anni grande apprezzamento dai fan che la seguono e la supportano. Un’ennesima dimostrazione della sua determinazione a non soccombere al peso dei media è arrivata questa estate, quando la cantante è stata paparazzata da Chi mentre trascorreva una giornata romantica in compagnia di Francesca Pasquale. Un evento che ha fatto parlare molto, spesso in modo malevolo. A riprova della sua comprovata noncuranza, tuttavia, la Turci non si è mai espressa sull’argomento. Adesso lancia attraverso i social un chiaro messaggio di indipendenza e libertà. Clicca su “successivo” per vederlo!

Paola Turci, “Nessuno mi può giudicare”