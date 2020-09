In Italia un minore su tre è a rischio povertà come in Bulgaria, Romania e Grecia.

Nell’Unione Europea, quasi un minore su quattro è a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Nel nostro paese invece la proporzione è più allarmante: si tratta di un minore su tre come in Romania (38,1%), Bulgaria (33,7%) e Grecia (33,3%).

In Italia si tratta del 30,6% dei bambini.

E’ uno studio della Corte dei Conti europea sulla lotta contro la povertà infantile che lo evidenzia e i dati si riferiscono al 2018, prima della pandemia di Covid-19.

Lo studio della Corte dei Conti europea evidenzia anche che i minori in stato di povertà non sono destinatari in modo esplicito e diretto di un sostegno ad hoc da parte dell’Ue.