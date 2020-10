Belen Rodriguez in bagno e davanti allo specchio, intimo da brividi-FOTO

Belen Rodriguez condivide su Instagram nelle IG stories una foto davanti allo specchio in intimo, è spettacolare

La Rodriguez sempre più sexy e meravigliosa, anche davanti allo specchio riesce ad essere sensuale in un intimo arancione. E su un muretto con un costume del suo marchio Me Fui è davvero fantastica. In questi ultimi giorni Belen ha mostrato la sua nuova collezione dei bikini Me Fui, da modelle ovviamente fanno lei e sua sorella Cecilia. Chi meglio di loro potrebbe mai sponsorizzare la linea, hanno due fisici mozzafiato.

Lo shooting si è tenuto nella splendida Puglia, dove è ancora estate anche se per poco. Le due sorelle appaiono serene nonostante i loro drammi sentimentali recenti. Infatti sia la Rodriguez senior che la junior hanno avuto crisi con i rispettivi partner. Di Belen ormai si sa, è acqua passato con Stefano De Martino. Mentre Cecilia pare aver fatto pace con Ignazio Moser, appianando ogni divergenza per il bene del loro grande amore.

Belen Rodriguez esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Da mesi ormai si vocifera della nuova relazione di Belen con il hair stylist Antonino Spinalbese. Fino ad ora la showgirl non aveva mai confermato ne smentito le voci, anche perché recentemente aveva avuto un flirt con un’altro uomo Gianmaria Antinolfi. Forse questa volta voleva essere sicura che tra loro ci fosse davvero qualcosa di importante prima di dichiararlo a tutti. Erano già apparsi segnali però, di questa relazione tra storie IG, tatuaggi simili e l’apparizione di lui al compleanno di Belen. Ora però arriva una prova inconfutabile che conferma una volta per tutte la love story.

Un video condiviso sul profilo di Spinalbese che ritrae la bellissima showgirl in bianco e nero sul tetto di un palazzo a Milano. Nella didascalia lui scrive “Muneca” in spagnolo vuol dire bambola. E lei replica scrivendo “Mi piace come mi vedi”. Questo scambio romantico di commenti viene però interrotto dalla rabbia della showgirl verso un utente che si nasconde dietro a un profilo falso, e che pare perseguitarla. Inizia tutto da un commento dell’utente e diventa uno scambio con toni accessi di botta e risposta.

Visualizza questo post su Instagram muñeca Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_) in data: 29 Set 2020 alle ore 6:07 PDT

La showgirl pare non voglia fargliene passare nemmeno una, questo utente la accusa di essersi rifatta una vita molto velocemente dopo la separazione da De Martino. Lei replica dicendo a questa persona di farsi una vita e poi lo invita a casa sua a bersi un caffè così può dirle queste cose in faccia.

