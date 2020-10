La moglie è in terapia intensiva: suocera e genero la fanno grossa

Una storia incredibile: mentre la moglie è ricoverata in ospedale in terapia intensiva, guardate cosa ha fatto il marito con la suocera

Lunghi mesi di ricovero in ospedale, per poi scoprire il tradimento peggiore da parte delle persone che più amava. E’ la storia vissuta in Brasile da Kamylla de Melo, ricoverata in terapia intensiva per ben 4 mesi per i postumi di un intervento chirurgico. Kamylla, in seguito a un intervento bariatrico per risolvere problemi ormonali, ha avuto un ictus che l’ha costretta a una lunga convalescenza. Soltanto all’uscita dall’ospedale, la scoperta di una verità durissima da accettare.

Tradita mentre era in ospedale: la scoperta shock tra suocera e genero