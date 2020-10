Uno studente di una scuola secondaria di primo grado di Casette d’Ete (Fermo) è risultato positivo al Covid-19, circostanza che ha fatto scattare la quarantena per l’intera classe.

Ancora un caso di positività al Covid-19 tra i banchi delle scuole italiane. Uno studente della scuola secondaria di primo grado di Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, è risultato positivo al virus. Immediatamente, all’esito del tampone, sono scattate tutte le misure previste dal protocollo operativo anti-Covid-19 e la classe dell’alunno è stata posta in quarantena. A renderlo noto è stato il sindaco Alessio Terrenzi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Fermo, studente di scuola media positivo al Covid-19: intera classe posta in quarantena

*** AVVISO ***E’ stato rilevato un caso di positività al Covid-19 in una classe delle scuole medie di Casette d’Ete…. Gepostet von Alessio Terrenzi Sindaco am Mittwoch, 30. September 2020

Un’intera classe è finita in quarantena a poche settimane dal ritorno tra i banchi. È accaduto a Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, comune in provincia di Fermo, dove uno studente della scuola secondaria di primo grado è risultato positivo al Covid-19. Dopo i risultati del test, l’Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) ha disposto tutte le misure previste dal protocollo. Gli alunni della classe sono stati posti in quarantena ed è stata disposta anche la sanificazione dei locali scolastici.

A renderlo noto è stato il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi con un post su Facebook, nel quale il primo cittadino ha raccomandato il rispetto delle misure igienico sanitarie previste dalla normativa anti-Covid, seguendo, nel caso specifico delle scuole, le indicazioni che vengono quotidianamente fornite dal corpo docente.

La notizia, una volta diffusasi, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, ha creato allarme tra i residenti di Casette d’Ete, soprattutto tra i genitori degli alunni della scuola in questione. Quest’ultimi hanno, difatti, cercato di capire nell’immediato quali fossero le misure disposte dalle autorità sanitarie nei confronti degli studenti e dei docenti.

In provincia di Fermo da giorni non si registravano nuovi casi di contagio che in totale dall’inizio dell’emergenza, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, ammontano a 566.