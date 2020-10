Barbara d’Urso: “femme fatale” nel suo abito rosa – FOTO

Barbara d’Urso “femme fatale”: nonostante i 63 anni, la conduttrice è sensualissima nel suo abito rosa shocking

Barbara d’Urso è sicuramente una delle conduttrici italiane che più fa discutere di sé. Da alcuni venerata, da altri detestata, non si può tuttavia negare lo strepitoso successo che riscuote con i suoi programmi: tra “Pomeriggio 5“, “Domenica 5” e “Live – Non è la d’Urso“, la signora di Mediaset fa sempre il botto di share. E, nonostante i 63 anni, la vediamo su Instagram più in forma che mai: i suoi followers sono incantati dall’abito rosa shocking che ha sfoggiato nell’ultimo post.

Barbara d’Urso: tutti i programmi della conduttrice

Barbara d’Urso è da sempre uno dei volti di punta di Mediaset. Ormai da diversi anni, tiene incollati i telespettatori davanti alla TV nelle consuete fasce orarie. Gli appuntamenti in cui la ritroviamo sono: “Pomeriggio 5“, nella fascia oraria tra le 17.00 e le 18.45; “Domenica 5“, attualmente in onda fra le 17.00 e le 18.40; infine, “Live – Non è la d’Urso“, programma trasmesso in prima serata. Quest’ultimo format, in particolare, è il più recente tra quelli della presentatrice, e si basa su differenti spazi in cui gli ospiti vengono “messi alla prova“: che siano giudicati da 5 opinionisti, o che si confrontino faccia a faccia nella modalità “dell’ascensore”, tutto avviene sempre in pieno stile Barbara d’Urso: con esuberanza e senza mezze misure.

Il successo della conduttrice viene ricondotto alla sua indiscutibile capacità di rendere partecipe il pubblico, sia quello presente in studio, sia soprattutto quello da casa. Durante le sue trasmissioni, Barbara stessa saluta per prima le sue “casalinghe”, che la seguono da casa mentre stirano e mentre cucinano. Come da lei dichiarato: “Sono la regina delle casalinghe e me ne vanto!“.

Provocante e sensuale sui social: il fenomeno Barbara

Con un profilo Instagram da 2,7 milioni di followers, Barbara d’Urso è un vero e proprio “fenomeno” della TV. Provocante e sensuale nonostante l’età, la conduttrice si mostra in scatti bollenti da far perdere la testa ai fan. E, in mezzo ad alcuni commenti di disprezzo nei suoi confronti, c’è anche chi la sostiene scrivendo: “Quanta invidia in questi commenti… vai Barbara continua sempre così!“.

