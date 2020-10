Covid-19, nuova ordinanza nel Lazio. Zingaretti: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto”

E’ ufficiale nel Lazio scatta la nuova ordinanza. Dopo l’aumento dei contagi, Zingaretti afferma: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto”

Sembrava dovesse rimanere soltanto un’ipotesi e invece è ufficiale: scatta da domani 3 ottobre la nuova ordinanza nella Regione Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti lo ha annunciato in una conferenza stampa allo “Spallanzani”. La firma è ufficialmente arrivata. La decisione prevede l’obbligo di mascherine anche all’aperto, esenti sono i bambini al di sotto di 6 anni e chi ha patologie, oltre a chi svolge attività motorie. “L’obbligo di mascherine anche all’aperto è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva dei contagi – afferma il presidente – e per lanciare un messaggio che dobbiamo seguire tutti delle regole per poter tornare a vivere in piena sicurezza”.

Covid-19, restrizioni per la regione Lazio

