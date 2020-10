Samantha De Grenet, lo scatto con il suo grande amore – FOTO

Samantha De Grenet in una foto particolare sul suo profilo Instagram, la showgirl in compagnia del suo grande amore: protagonista a sorpresa

A breve compirà 50 anni, ma il tempo sembra davvero non passare mai per Samantha De Grenet. Una bellezza e un fascino intramontabile per la modella e showgirl tra le più in vista soprattutto negli anni Novanta e nei primi Duemila, ma che continua ad essere una presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano. Scoperta come modella giovanissima, ha guadagnato la fama partecipando a numerose edizioni di ‘Donna sotto le stelle’, per sfondare in tv nel pieno degli anni 90, con i vari ruoli di showgirl, conduttrice, anche attrice. Legata sentimentalmente a personaggi anche importanti dello showbusiness italiano, come Leonardo Pieraccioni e Filippo Inzaghi, è oggi sposata con Luca Barbato, padre di suo figlio, dopo una prima separazione. Samantha si è sempre caratterizzata per una fisicità e una verve esplosive, che nel corso degli anni l’hanno resa una delle donne più desiderate d’Italia.

Samantha De Grenet, il grande amore della showgirl

