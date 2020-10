Gf Vip: Massimiliano Morra chiarisce il suo orientamento sessuale

Scottanti rivelazioni nella puntata del Gf Vip. Massimiliano Morra, di fronte alle accuse di Adua, chiarisce il suo orientamento sessuale

La puntata odierna del Grande Fratello Vip si è già preannunciata ricca di rivelazioni. Adua del Vesco, probabilmente colta dai rimorsi per quanto rivelato la scorsa settimana, ha deciso finalmente di dire tutta la verità: ecco quanto è emerso dalle recenti dichiarazioni in diretta.

Adua chiede scusa a Massimiliano: “Ho detto che era gay”

Durante la diretta di questa sera, Adua e Massimiliano hanno finalmente vuotato il sacco: “Non siamo mai stati insieme. Era una storia falsa“. Per Adua, dunque, anche la storia con Massimiliano si è rivelata una farsa, una montatura, proprio come quella con Gabriel Garko. La ragazza ha infatti più volte dichiarato di essersi sentita “presa in giro, usata“. Ma la vera bomba l’attrice l’ha lanciata proprio pochi minuti fa: “Ho detto che Massimiliano è gay. Me ne prendo tutta la responsabilità“.

Nella scorsa puntata, a fronte delle insistenze del conduttore Alfonso Signorini in merito al contenuto delle sue dichiarazioni, Adua si era difesa asserendo: “Non ho detto che è gay, ho detto che è uno stratega“. La giovane, in evidente difficoltà, aveva poi chiesto aiuto alle sue compagne di avventura Dayane Mello e Matilde Brandi, che l’hanno spalleggiata. Tuttavia, proprio questa sera, l’attrice – probabilmente stanca di dover fingere ancora – ha ammesso di aver mentito: “Chiedo scusa a Massimiliano. Ho fatto uno scivolone tremendo“.