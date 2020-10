Francesco Oppini, Dayane Mello rivela: “Mi ha scritto su un biglietto che…”. Stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip, è andata in onda una clip particolare

Dayane Mello nella casa del Grande Fratello si è presa una cotta per Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Oramai è diventato palese: lo cerca sempre, non riesce a stargli lontano neanche un secondo e venerdì durante la puntata si è parlato proprio di questo. Lei in confessionale ha rivelato ad Alfonso Signorini che il primo passo lo aveva fatto proprio lui. Per giorni non si è parlato d’altro: cosa intendeva Dayane? Durante un confessionale fatto questo fine settimana, ha finalmente svelato di cosa stava parlando.

Francesco Oppini e Dayane Mello, amicizia particolare: lei rivela cosa ha fatto lui

“Francesco mi ha scritto un bigliettino, con su scritto: “Ti voglio bene. Ps: ne parliamo quando usciamo”. Lei si è fatta un film su queste parole, e quando Francesco lo ha scoperto ci ha tenuto subito a chiarire di cosa stava parlando. Così, mentre era ancora in confessionale, ha parlato direttamente con lei: “Dayane. Con quella frase non mi riferivo a quello che pensi, hai frainteso. Volevo dirti che non mi è piaciuto quello che hai fatto a Franceska, quando le hai rovesciato il beauty a terra. Di certo non volevo proporti qualcosa, io sono innamoratissimo della mia fidanzata, è diversa dalle altre, non la tradirei mai”.

Momento molto divertente quando durante la clip Tommaso ha detto a Dayane: “Anche io lo amo, ti capisco”. Tra lui e Francesco è nata una bellissima amicizia, molto apprezzata anche dal mondo dei social. Francesco è forse quello della casa che ha legato maggiormente con l’influencer.