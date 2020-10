Grande Fratello Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli rivela le intenzioni della Gregoraci: “Vuole fare l’amore con me”, è caos sul web

Siamo giunti alla terza settimana del Grande Fratello Vip e i concorrenti si stanno piano piano conoscendo e aprendo sempre di più. Per alcuni si stanno quasi oltrepassando dei limiti e stanno per nascere nuovi flirt. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono nel mirino e il web non vedono l’ora che scoppi la scintilla. Intanto il giovane ha già rivelato qualcosa di troppo sulla conduttrice.

Gregoraci e Pretelli, è amore? La rivelazione