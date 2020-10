Giovanna Mezzogiorno e il suo strazio.”E’ mancato troppo presto”

Giovanna Mezzogiorno a Domenica In si racconta in un intervista commovente tra vita e carriera

L’attrice Giovanna Mezzogiorno è stata ospite a Domenica In per presentare il nuovo film “Lacci” che è al cinema dal 30 settembre. Oltre che a presentare il nuovo film ha raccontato la sua vita e carriera. Particolarmente toccante il momento in cui ha parlato del padre Vittorio volato in cielo troppo presto.

La Mezzogiorno spiega come ha selezionato negli anni i ruoli che ha interpretato e poi confessa di aver dato tutta se stessa nei personaggi che interpretava. Spesso non è stato facile dice, lei lavora da 30 anni, quando ha cominciato era giovanissima, aveva 19 anni.

Il dolce ricordo del papà Vittorio

L’attrice racconta poi della famiglia, dei suoi genitori. La mamma che per amore del padre ha rinunciato alla sua carriera e gli ha dedicato la sua vita, facendogli anche da consulente. Tuttavia la loro storia d’amore non è finita nel migliore dei modi, anzi si sono separati e quando il papà di Giovanna ha avuta una figlia da un’altra donna, l’attrice che all’epoca aveva 14 anni, ha avuto difficoltà a mandar giù il boccone.

Mentre la mamma invece ha accettato la situazione, ormai la loro storia era giunta al capolinea pertanto era giusto che si rifacessero una vita. Giovanna però ci tiene a precisare che nonostante la diffidenza iniziale, ora ama molto sua sorella. L’attrice rivela poi che il papà è andato via troppo presto, a soli 51 anni e questo l’ha sconvolta. Ricorda però che moltissimi lo portano ancora nel cuore e che è stato molto amato per la persona che era.

Giovanna, vincitrice di 1 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 3 Globi d’oro, 2 Ciak d’oro, 2 premi Flaiano, la Coppa Volpi e il National Society of Film Critics Awards come miglior attrice protagonista per il film “Vincere” dove ha anche incontrato il suo attuale marito, Alessio Fugolo. L’attrice è stata legata per anni a l’attore Stefano Accorsi.

