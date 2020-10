Laura D’Amore, fisico da capogiro | Fan in visibilio sui social – FOTO

Laura D’Amore è stata protagonista ieri di Non è l’arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti: queste le sue due foto sui social

Laura D’Amore ha partecipato ieri sera alla trasmissione Non è l’arena, condotta da Massimo Giletti. L’influencer ha preso parte di nuovo alla discussione insieme a Alessandro Cecchi Paone e Luca Telese sul caso riguardante il guru di Instagram, Mirko Scarcella. Per chi non fosse a conoscenza, quest’ultimo è finito nel mirino del programma Mediaset, Le Iene, per presunte truffe ai danni dei suoi clienti.

Nel corso della puntata del varietà de La7, l’hostess di Alitalia è sembrata davvero splendida. Per lei nuovo stile di capelli e un vestito veramente azzeccati. L’abito scuro, chiuso da una cintura dello stesso colore, che fasciava il suo corpo ha esaltato il suo incredibile fisico mozzafiato e il suo meraviglioso décolleté.

Laura D’Amore: fisico al top, bellezza indiscutibile ed eleganza lasciano a bocca aperta il web