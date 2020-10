Beautiful, anticipazioni puntata 8 ottobre: nuove faide… nuovi amori?

Beautiful, anticipazioni: mentre Steffy e Hope litigano furiosamente per Beth, qualcuno è pronto a tornare con la coda tra le gambe.

Prosegue il dramma di Steffy. La giovane Forrester sa che è solo questione di tempo prima che la piccola Beth/Phoebe le venga portata via. Il sogno di una vita serena in compagnia delle sue figlie le si sta spezzando davanti agli occhi. Nel frattempo Wyatt è rimasto fortemente scottato dalla bugia di Flo. Il ragazzo non vuole più vedere l’ex fidanzata né avere nulla a che fare con lei. Sentendosi immensamente in colpa per come si è comportato in passato, decide di andare a cercare una vecchia fiamma.

Beautiful, anticipazioni: Wyatt torna da Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope non ha alcuna intenzione di lasciare che Steffy cresca sua figlia. La giovane Logan gli è grata per tutto ciò che ha fatto, ma adesso vuole riprendersi la sua bambina. Steffy però non è dello stesso avviso. La casa sulla scogliera è l’unico luogo che Phoebe abbia mai conosciuto come casa, sarebbe un errore portarla via di lì. Nemmeno Ridge e Brooke riusciranno a placare la loro ira reciproca.

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che Wyatt si sente in colpa verso Sally. L’ha lasciata per una sciocchezza e si è fidanzato con una persona che gli ha tenuto nascosto un segreto imperdonabile. Il ragazzo deciderà allora di andare a trovare l’ex fidanzata alla Forrester Creations. La visita non avrà però il successo sperato.

