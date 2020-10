Eva Henger spettacolare: gambe, seno e… piedi da urlo – Video

Eva Henger spettacolare: ancora in bikini, in un unico video fa sognare i fans mostrando seno, gambe e piedi mozzafiato.

Eva Henger non ha alcuna intenzione di conservare i bikini per tirare fuori dall’armadio i vestiti invernali. Su Instagram, la Henger continua a condividere foto e video in cui mette in mostra il fisico statuario provocando i fans che apprezzano la sua bellezza e che ricordano l’estate ormai passata. “Il sole è sempre tra le nuvole come la testa dei sognatori”, scrive la Henger nella discalia che accompagna il video reso ancora più luminoro non solo dai raggi solare, ma anche dai filtri usati per rendere il tutto più suggestivo.

Con un bikini striminzio, Eva Henger è sdraiata su una barca mentre l’obiettivo della videocamera inquara il seno, gli addominali, le gambe perfette e i piedi. Una visione quella che la Henger regala a tutti i suoi followers che, vedendo i suoi video o le foto, sentono ancora il profumo dell’estate.

