Naomi Campbell, bellezza in copertina e importante annuncio – FOTO

Naomi Campbell ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram rendendo nota un’importante notizia

Il trascorrere del tempo non intacca la bellezza di Naomi Campbell. La supermodella risulta sempre tra le donne più affascinanti al mondo ormai da decenni. Naomi però non si distingue solo per il suo indiscutibile fascino, ma anche per il suo grande cuore. Infatti è noto il suo impegno per cause importanti.

Abbiamo visto la top model impegnata su più fronti, come quella a difesa dell’ambiente, in favore dei diritti degli animali o, non ultima, dalla parte delle persone più bisognose, soprattutto i bambini. Insomma, la Venere Nera rappresenta ancora nell’immaginario collettivo un’icona a 360 gradi. Un’icona appunto, come si definisce lei stessa nel suo libro, in cui appare in copertina.

Naomi Campbell, bellezza in copertina | Il suo importante annuncio – FOTO