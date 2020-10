Bianca Guaccero, lo scatto in ‘attesa’ fa innamorare i fan – FOTO

Bianca Guaccero in uno scatto di rara eleganza e fascino, la conduttrice televisiva fa sempre sognare con la sua bellezza

I suoi scatti estivi, nella sua Puglia, sono stati tra i più infuocati a cui si sia potuto assistere su Instagram. La splendida Bianca Guaccero, dopo i lunghi mesi di lockdown, è tornata nella sua terra per godersi settimane di sole e mare. Obiettivo raggiunto, come dimostrano le numerosissime foto pubblicate, che soprattutto ci hanno ricordato il grandissimo fascino della attrice e conduttrice Rai. Una bellezza made in Sud davvero esplosiva, con una sensualità più unica che rara. Che presto potremo rivedere anche sugli schermi televisivi.

Bianca Guaccero, seduta alla fontana: assorta e in attesa, che bellezza

A lungo impegnata negli studi Rai come conduttrice, in particolare negli ultimi tempi con ‘Detto Fatto’ su Rai Due ma non solo, adesso Bianca torna a vestire i panni di attrice. Sono in corso, in Puglia, le riprese della fiction ‘Il medico della mala’, le cui riprese sono affidate alla regista Cinzia Th. Torrini. Una fiction in cui sarà possibile assistere ad un cast d’eccezione: oltre a Bianca, ci sono anche Marco Bocci, Violante Placido e Fortunato Cerlino. L’impegno sta assorbendo praticamente tutte le giornate di Bianca, che se non altro respira aria di casa visti i luoghi in cui tutto si sta svolgendo. Le giornate delle riprese si svolgono con ritmi serrati, ma anche con qualche pausa: ecco dunque Bianca in ‘attesa’ di girare una nuova scena, seduta sul bordo di una fontana.

Uno scatto in cui appare assolutamente elegantissima e sensuale. Espressione assorta, a guardare chissà dove, nascosta dagli occhiali da sole, sempre bellissima. L’immagine non a caso raccoglie i like e i commenti numerosi da parte di tutti i suoi affezionatissimi fans. Non vediamo l’ora di goderci il risultato finale delle riprese e di scoprire cosa ha in serbo per noi Bianca…

