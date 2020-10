Oggi a Ballando con le Stelle c’è una Miss, sapete chi è?

Una Miss tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, oggi ha 37 anni ed è una bellissima donna

Ovviamente stiamo parlando di Elisa Isoardi, ex fidanzata di Matteo Salvini nonché concorrente di Ballando con le Stelle 2020. La bella Isoardi ha partecipato a Miss Italia nel 2000, aveva appena 18 anni. Ottenne la fascia di Miss Cinema ma non vinse il concorso. Dopo quella esperienza si trasferì a Roma per studiare recitazione e lavorò anche come modella. La giovane Isoardi voleva lavorare nel mondo dello spettacolo e grazie alla partecipazione a Miss Italia, oggi ha realizzato il suo sogno.

Miss Italia apre sicuramente le porte al successo per le giovani intraprendenti e belle. Ricordiamo infatti moltissime Miss che oggi si sono affermate al cinema e in televisione. Francesca Chillemi, che da anni è il volto principale della fiction Che Dio ci Aiuti di cui sta registrando la nuova stagione. Miriam Leone, volto apprezzato da tutta Italia, ha partecipata a numerose fiction e film. Ricordiamo anche Cristina Chiabotto, un’altra amatissima Miss Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Rosa Perrotta, divinità sensuale in avanscoperta: amore di mamma – FOTO

La strada che ha condotto la Isoardi a Ballando con le Stelle

La carriera della Isoardi è stata segnata da molti lavori nel mondo dello spettacolo. Elisa ha lavorato al fianco di grandi presentatori come Massimo Giletti in Guarda che luna. Riuscì anche ad ottenere la conduzione del fortunato programma La prova del cuoco, da anni presentato da Antonella Clerici. Un traguardo importante per la Isoardi. Elisa lavora in televisione da ormai 20 anni, ed è una delle donne più apprezzate dello spettacolo. Spesso è stata al centro del gossip per le sue relazioni d’amore, la più famosa ovviamente è quella con Matteo Salvini. Recentemente ha concluso un’altra storia d’amore, quella con Alessandro Di Paolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Spiaggia di Khalaktyrsky. Un disastro ambientale insabbiato?

Da un paio di mesi invece, da quando ha iniziato a registrare e provare per Ballando con le Stelle, le è stato attribuito un flirt con il suo maestro di ballo Raimondo Todaro. La coppia ha suscitato molto interesse nel pubblico. Chissà se sarà l’inizio di un nuovo capitolo d’amore nella vita della Isoardi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.