Ospiti ad Ogni Mattina, Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli svelano i retroscena della relazione clandestina tra l’attrice e Celentano.

Ospite ad Ogni Mattina, Naike Rivelli si è improvvisata conduttrice per rivolgere alcune domande ad Ornella Muti in merito alla sua passata relazione con Adriano Celentano. Proprio questa estate, infatti, il cantante aveva rilasciato alcune dichiarazioni capaci di mandare su tutte le furie l’attrice. La loro relazione clandestina, tenuta segreta per decenni per rispetto delle famiglie, era venuta alla luce da un giorno all’altro e senza il suo consenso. Oggi mamma e figlia hanno voluto fare chiarezza, mettendo i “puntini sulle i” riguardo a quella chiacchieratissima storia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brad Pitt e Angelina Jolie, è di nuovo scontro: il motivo

Naike Rivelli difende Ornella Muti: “Non doveva andare così”

“Quando ero piccola, mi ricordo che veniva Adriano Celentano a trovarci” spiega Naike Rivelli all’inizio dell’intervista. La ragazza ammette che vedeva Celentano a cena a casa loro, ma ovviamente non l’ha mai visto entrare in camera di sua madre. Sapeva solo ciò che la donna le raccontava. Le due hanno sempre avuto un rapporto di stretta confidenza, anche quando lei era più piccola. La Rivelli mette però le mani avanti. “In quel periodo mamma si sentiva sola”, dice. Non era ancora sposata con suo padre ed il loro rapporto era in forte crisi. Le rivelazioni di Adriano Celentano l’hanno dunque messa in cattiva luce, perché hanno dipinto una situazione molto diversa da quella reale. “Mamma non lo avrebbe mai, mai svelato” chiarisce Naike Rivelli. “Io penso che entrambi [Ornella Muti e Adriano Celentano] avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba“.

Alla fine dell’intervista giunge infine la fatidica domanda. Il cantante ha riferito che nel periodo della relazione clandestina come la Muti si sentiva molto solo. Ma “perché Adriano Celentano si sentiva così solo?”. La risposta di Ornella Muti è molto diretta: “Perché lei stava con qualcun altro” rivela. Dunque, conclude la Rivelli, forse anche nella famiglia Celentano non erano tutti così felici come volevano far credere.

Secondo quanto si evince dall’intervista ad Ogni mattina, la passione tra la Muti e Celentano è scoppiata a metà degli anni ’80, quando i due furono co-protagonisti di svariati film.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ferzan Özpetek con Stefano Accorsi e Can Yaman: l’annuncio

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter