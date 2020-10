Un uomo fa pipì sulla foto di Selvaggia Lucarelli, la reazione della giornalista

Un uomo ha pubblicato un video in cui si riprende mentre fa pipì su una foto di Selvaggia Lucarelli.

Una pagina social ha reso virale il deplorevole il video di un uomo che si riprende mentre fa pipì su una foto di Selvaggia Lucarelli e offre 2mila euro a chi l’avrebbe taggata di più. Un atto a dir poco osceno e scurrile. Nonostante le simpatie e antipatie che si possono provare verso personaggi più o meno famosi, una tale forma di impudenza nessuno dovrebbe sopportarla.

La giornalista di Tpi commenta indignata l’accaduto di cui era già venuta al corrente ma sul quale aveva deciso di non esprimersi e non pubblicare niente a riguardo per evitare di dare visibilità a una così tale oscenità.

Selvaggia Lucarelli, la lotta contro il cyberbullismo

Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (ha 25 000 follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. (arrivati circa 20 000 tag col mio nome). Va così. pic.twitter.com/3QqvW0xd1F — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 6, 2020

“Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (che ha 25mila follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino, offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. Sono arrivati circa 20mila tag col mio nome. Va così”

Selvaggia Lucarelli ha così deciso di provvedere per vie legali e sicuramente per i colpevoli non sarà facile passarla liscia, ricordando i provvedimenti che aveva preso nel 2017 contro gli youtubers che avevano fatto commenti sessisti nei suoi confronti.

È da tempo, infatti, che la giornalista, da anni nel mirino degli haters virtuali, lotta contro il cyberbullismo. Famosa è, e lo ricordiamo, la sua battaglia contro la pagina Facebook “Sesso, Droga e Pastorizia” della quale la Lucarelli ha voluto mettere in evidenza gli autori di commenti sessisti e diffamatori.

Per fortuna a difenderla ci sono anche moltissimi fan e sostenitori che, sempre attraverso l’uso dei social, non mancano di farle sentire la loro vicinanza e indignazione verso simili atti e provocazioni, pubblicando post di sostegno e di supporto per tutto quello che fa e che, nonostante tutto, continua a fare.

