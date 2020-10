Caterina Balivo e la sua “identità”. Una FOTO dove non si è mai vista così bella

Caterina Balivo mai così bella: la conduttrice svea la sua vera “identità” e il sorriso ammaliatore fa svenire tutti i followers, foto.

Caterina Balivo mai così bella. Con una foto sulla quale troneggia la parola “identità” sfoggiando il suo meraviglioso sorriso, la conduttrice lancia un messaggio importante ai fans svelando il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

“Felice e orgogliosa di poter parteciapare e affiancare la community @tedxpadova il 17 e 18 Ottobre. Grazie alla grande voce del mondo digital posso mostrarvi il mio impegno a favore delle iniziative green legate alla tutela dell’ambiente. Il nostro pianeta ha bisogno di noi! In stories vi lascio il link per partecipare e per saperne di più!“, ha scritto la Balivo esortando tutti i suoi fans a fare una piccola parte per poter salvare il pianeta.

Oltre al messaggio che lancia, però, la conduttrice continua ad incantare davvero tutti grazie alle foto che pubblica sui social dove i fans la seguono con affetto non potendo seguirla in tv.

Caterina Balivo, mamma a tempo pieno con Cora e Guido Alberto

Lontana dalla televisione dopo la scelta di lasciare la conduzione del programma di Raiuno, Vieni da me, oggi sostituito da Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, Caterina Balivo che ha regalato un ultimo scatto bollente in costume, non sta mai ferma. Anche senza una trasmissione da condurre, la conduttrice, con due figli e tanti progetti da realizzare, ha sempre mille cose da fare.

Innamorata dei suoi bambini, la Balivo trascorre tutto il suo tempo con Guido Alberto e Cora accompagnandoli a scuola, andando a riprenderli e giocando con loro. Una mamma a tempo pieno che, tuttavia, non rinuncia a ritagliarsi lo spazio necessario per coltivare il suo matrimonio e per continuare a dedicarsi anche al lavoro.

Una mamma e una donna realizzata e felice e che rende serene e felici anche tutte le persone che la circondano e che vivono con loro.

