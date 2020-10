Chiara Biasi condivide su Instagram una foto in cui mostra in primissimo piano il suo lato B, appare una scritta significativa

Visualizza questo post su Instagram fin Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 7 Ott 2020 alle ore 12:38 PDT

Sul Lato B di Chiara Biasi appare una scritta simbolica, “Not yours” sarebbe non tua. La Biasi si è tatuata questa scritta sul lato B, chissà a chi sarà riferito. Nella didascalia scrive “Fin”, di quale fine parla Chiara. Forse aveva una relazione segreta ed è finita e ora vuole dimenticare.

In amore non è particolarmente sfortunata, è stata fidanzata con Oscar Branzani per tre anni. La loro storia non è finita in silenzio, lui infatti usò parole negative riferendosi a Chiara accusandola di essere cambiata in peggio. Pare infatti che l’influencer abbia tradito diverse volte l’imprenditore. Successivamente Oscar ha partecipato come Tronista a Uomini e Donne. Per qualche tempo a Chiara è stato attribuito un flirt con Marco Borriello, ma non si è più saputo nulla.

Chiara sfortunata in amore ma fortunata sul lavoro

Visualizza questo post su Instagram Puglia Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 4 Ott 2020 alle ore 1:59 PDT

Dopo la fine della storia con Branzani e i vari flirt che le sono stati attribuiti Chiara di frequenta con un modello messicano Adrian Cardoso ma subito dopo si innamora del calciatore Simone Zaza. Lui racconta in un intervista di come è stato difficile conquistare il cuore della Biasi ma che alla fine ci è riuscito. La loro relazione però ha vita breve, infatti dopo solo due anni finisce.

I due sono stati anche vittime di Pio e Amedeo nel programma Emigratis. Dopo la fine di questa storia d’amore, della vita sentimentale di Chiara non si sa più nulla. Tutto tace. In vacanza e a cena è sempre con le amiche del cuore, in particolare Gilda Ambrosio. Certo anche il periodo del coronavirus non ha certo aiutato le relazioni, però anche prima non è mai uscito nemmeno un flirt attribuito all’influencer.

Visualizza questo post su Instagram business meeting Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 22 Ago 2020 alle ore 11:12 PDT

Forse ha deciso di prendersi una pausa dagli uomini e dedicarsi a se stessa e alla sue problematiche di salute che non sono poche. Soffre infatti di calcoli renali e anni fa ha avuto una patologia grave che l’ha fatta dimagrire molto.

