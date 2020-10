George Clooney: “L’Italia mi ha cambiato”, il suo racconto commuove

George Clooney, attore americano, ha raccontato al Corriere della Sera il suo amore per l’Italia. Vivere nel nostro Paese lo ha cambiato

George Clooney, la grande star di Hollywood, ha da poco rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui ha raccontato l’amore per l’Italia. Tutti sanno che l’attore ha una villa sul Lago di Como dove trascorre lunghi periodi durante l’anno e si rilassa come non mai. Gli italiani lo hanno cambiato: ” Andavo sempre di corsa, ho imparato a rallentare – spiega – Osservandoli dopo una giornata di lavoro, mettersi a tavola, un buon vino, chiacchiere, amici – continua – è gente che si da godere la vita, sa come celebrarla”.

George Clooney, le sue ultime rivelazioni

George Clooney è per tutti un’icona del cinema americano. Conosciuto in tutto il mondo, con il suo talento e la sua bellezza è riuscito ad affermarsi nel cinema e non solo. Ma qual è la sua origine? “Da ragazzo ho tagliato il tabacco per 3 dollari all’ora. Quando ho lasciato il Kentucky sapevo che non volevo più farlo”. Ha spiegato, ritenendosi molto fortunato della sua vita. Inoltre la star è noto per il suo impegno civile e si è sempre esposto politicamente: “La cosa più patriottica che puoi fare in ogni paese è mettere in discussione il tuo governo – afferma – quel vigliacco di Trump continua a mentire da anni – continua – è una pazzia. Mi preoccupa”.

Oltre che attore George Clooney è famoso anche per essere stato un latin lover. L’uomo ha avuto storie d’amore con molte donne, italiane e americane, fino a quando nel 2014 si è sposato con Amal Clooney, avvocatessa e giurista libanese naturalizzata britannica.

