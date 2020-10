Grande Fratello Vip, lo sfogo di Myriam Catania: “E’ difficile accettarmi”

Al Grande Fratello via libera a sfoghi e pianti. I concorrenti cominciano a conoscersi meglio e non si limitano nei racconti. La storia di Myriam Catania

Il Grande Fratello fa uscire il meglio e il peggio delle persone. Da qualche settimana è iniziata la nuova edizione del programma, presentata da Alfonso Signorini e i concorrenti nella casa cominciano a conoscersi meglio e a dare libero sfogo ai loro pensieri. Prima Elisabetta Gregoraci, poi Tommaso Zorzi, Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Ora è il momento di Myriam Catania, attrice e ex moglie di Luca Argentero. La donna durante una chiaccherata con Pierpaolo Pretelli ha raccontato qualcosa sulla sua vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Naike Rivelli nuda e con la chitarra in mano | novità assoluta | FOTO

Grande Fratello, le parole di Myriam Catania

La 40enne ha ammesso di non sentirsi benvoluta da tutti gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. “Io non sono abituata a stare insieme a così tante persone che non conosco – spiega – Sono un tipo solitario. Sono continuamente in conflitto con me stessa- ha aggiunto – Mi tengono a distanza, forse per paura. Mi è successo sempre nella vita, non sono mai stata circondata da tante persone”, ha continuato. La donna, prima di entrare nella casa, ha parlato anche della sua relazione con Luca Argentero: “Eravamo davvero belli insieme, eravamo felici. Abbiamo passato insieme gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35. – ha dichiarato – È il periodo più bello che ci sia, il più entusiasmante, dove si rischia di più, dove si ha di più”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Mai lavare il pollo crudo prima di cucinarlo, ecco perché

“Luca è stato un grande compagno, parlerò sempre bene di lui”, aveva affermato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter