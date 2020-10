Sempre più vicino il giorno in cui sarà possibile richiedere il bonus bici, la misura per la quale sono stati stanziati 210milioni di euro.

Il click day sarà il 3 novembre. E anche se al momento sono stati stanziati 210milioni di euro, il ministero dell’Ambiente garantisce che nuovi fondi saranno inseriti in Legge di bilancio.

Il click day del 3 novembre è atteso da tempo. Infatti, si sono susseguiti vari rinvii.

Vediamo cos’è il c.d. “bonus bici” e cosa è possibile richiedere dal prossimo mese.

Si tratta della possibilità di richiedere un incentivo che può ammontare al massimo a 500euro per l’acquisto di biciclette -normali ma anche a pedalata assistita- e monopattini.

In particolare, il bonus copre il 60% dell’acquisto fino a un massimo di 500 euro per i soli cittadini residenti in Comuni con oltre 50mila abitanti.

Dal 3 novembre sulla piattaforma del Ministero dell’Ambiente sarà possibile richiedere questo incentivo. La fruizione avvera però non in ordine cronologico cioè in base alla data di acquisto dei cicli ma in base all’ordine di inserimento delle fatture in piattaforma.

Di qui il senso dell’espressione “click day” con riferimento al 3 novembre.

Al momento i fondi stanziati ammontano a 210milioni e serviranno a sovvenzionare gli acquisiti fatti dal 4 maggio al 31 dicembre 2020.

Il bonus bici basterà per tutti gli acquisti del 2020?

