Capsule del caffè, qual è il pericolo per chi le consuma

Oggi vi spieghiamo quali sono i motivi per cui sarebbe meglio non acquistare le capsule del caffè. Ecco qual è il pericolo per chi le consuma

Gli italiani non possono fare a meno del caffè, chi in piccole dosi chi in quantità maggiori, mai nessuno potrà togliere questa abitudine. C’è chi resta fedele alla moca e chi invece per comodità ha accantonato la caffettiera ed ha iniziato a utilizzare la macchinetta con le capsule. Ce ne sono di tutti i tipi e variegate ma che fine fanno quando vengono smaltite? Oggi vi spiegheremo perché sarebbe meglio non acquisire le capsule del caffè e qual è il pericolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Vite al Limite. Robin McKinley e Garrett Rogers. La sorte di zia e nipote

Capsule caffè, qual è il pericolo

Un’abitudine, un modo di vivere, una moda, un momento di relax. Quanto una capsula di caffè influisce sull’inquinamento e quindi la salvaguardia del nostro ambiente? Ognuna di queste contiene la polvere di caffè necessaria a produrre la bevanda. Nel mondo ne vengono vendute più di 10 miliardi all’anno, con un volume di vendita fuori dagli standard. Da questi 10 miliardi di capsule nascono più di 120 mila tonnellate di rifiuti. E’ qui che nascono i problemi, vista la difficoltà di smaltire i materiali di cui sono fatte e i fondi di caffè. I materiali che generalmente compongono le capsule sono alluminio e plastica che hanno bisogno di 500 anni per essere smaltite.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ilary Blasi immortala l’evento: nuova “cicogna” in arrivo

In Italia il problema dello smaltimento cresce a vista d’occhio, in quanto un italiano su cinque utilizza la macchinetta con le capsule piuttosto che la moca. Un fenomeno che a lungo termine potrebbe riscontrare difficoltà non facili da tenere sotto controllo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter