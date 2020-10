Jolanda De Rienzo, gambe in primo piano: si resta senza fiato – FOTO

La fantastica Jolanda De Rienzo posta su Instagram un nuovo scatto destinato a rimanere ai posteri: protagoniste le sue gambe, eccezionali

Giornalista sportiva professionale, appassionata, competente, ma anche una donna dalla bellezza che stordisce. Il mix di Jolanda De Rienzo, per il pubblico maschile, è assolutamente micidiale. La 33enne partenopea, che ha acquisito notorietà prima a carattere locale, poi nazionale, apparendo anche più volte su Sportitalia, quest’anno sarà impegnata, tra le altre cose, a raccontare il torneo di Serie C su Eleven Sports. In aggiunta, è sempre molto attiva sui social, dove interagisce spesso con i suoi followers con dirette ed opinioni sul campionato di calcio. Ma non solo. I suoi scatti sono ormai diventati un must per gli appassionati, che rimangono senza parole di fronte al suo fascino. Una donna, come detto, bellissima, che si mostra per come è e che ha anche polemizzato con chi l’ha accusata di utilizzare il suo profilo come una vetrina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jolanda De Rienzo scatenata: “Ho quante foto volete!”, che lato B!

Jolanda De Rienzo, fisico da modella e fascino seducente senza pari

Di certo, foto ad altissimo potenziale non mancano mai, come quella postata ieri sera. Per una volta, Jolanda non ha messo in mostra le sue forme giunoniche, quelle che risultano sempre apprezzatissime dai suoi fan. Ma il dettaglio che risalta maggiormente in questa occasione è ugualmente degno di nota. In primo piano, infatti, Jolanda lascia che siano le sue gambe a parlare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jolanda De Rienzo, in costume è una dea: il bikini lascia senza fiato – FOTO

Gambe lunghe e affusolate che fuoriescono da un elegantissimo vestitino blu e che bastano per accendere la fantasia dei followers. Like e commenti di adorazione, letteralmente, si sprecano. Non è una novità e non sorprende. Ma sebbene si sia ormai consapevoli del grandissimo fascino di Jolanda, siamo sicuri che al prossimo scatto troverà un nuovo modo per tenerci incollati allo schermo e stupirci ancora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.