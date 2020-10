Eva Henger e l’outfit casual. Serie di FOTO e lei è stupenda

La Henger condivide una serie di foto su Instagram con un accenno di sorriso, nella didascalia scrive una frase riflessiva

Eva Henger condivide tre foto mentre è a casa sua, nel suo armadio. In viso appare con un accenno di sorriso e nella didascalia scrive una frase sulle persone. “Raramente qualcuno s’accontenta di vederti contento. Il più delle volte vorrebbe essere al tuo posto”. Una frase triste, che fa riflettere sull’invidia delle persone. A quanto pare Eva ne soffre di questa pratica diffusa da molti.

Eva Henger e la competizione con la figli Mercedesz

Negli ultimi anni il rapporto tra madre è figlia si è incrinato non poco, in particolare da quando Mercedesz si è fidanzata con Lucas Peracchi. Madre e figlia si sono affrontate in vari programmi, diverse volte e spesso con parole non amorevoli. L’ultima discussione fa pensare sempre più ad Eva, che la colpa di questa guerra sia di Lucas, il fidanzato della figlia. Che a suo dire manipola la figlia e la allontana dalla sua famiglia. Eva si dice delusa dal comportamento della figlia, pensava che avesse i suoi stessi valori e che amasse la sua famiglia. Invece secondo lei l’ha abbandonata per l’amore di un ragazzo.

Lucas è stato ex tronista a Uomini e Donne, ed effettivamente la sua condotta nel programma è stata terribile. Ha infatti ingannato tutti, facendo una scelta di convenienza sotto consiglio di una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La Henger sostiene che Peracchi sia anche violento con la figlia, che la picchierebbe.

Inoltre Eva sostiene che Mercededesz non riesce a vedere le cose con chiarezza, perché è molto innamorata di Lucas. L’ex tronista davanti alle accuse della suocera si è molto preoccupata e ha raccolto il materiale diffamante per denunciarla. Poi però grazie anche alla mediazione di Barbara D’Urso i tre si sono incontrati per chiarire ed Eva ha chiesto scusa per le parole esagerate.

Il giovane spiega che Eva gli ha messo addosso un’etichetta molto grave che può fargli perdere il lavoro. Nessuno vuole un personal trainer che picchia le donne. Ha rischiato infatti di perdere il lavoro e tutto il resto per questa accusa. Le scuse sono state fatte, ma i rapporti sono incrinati più che mai e lo saranno ancora per molto tempo probabilmente.

